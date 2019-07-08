ВТБ приобрел у Сергея Гордеева 15,5% акций группы "ПИК"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Группа ВТБ приобрела у Сергея Гордеева, контролирующего акционера ПАО "Группа компаний ПИК" , 15,48% акций компании из расчета их текущей рыночной стоимости на Московской бирже, сообщил ВТБ.

После сделки доля Гордеева в "ПИКе" составляет 59,15%, у группы ВТБ - 23,05%.

Положительная динамика операционных и финансовых показателей, активное развитие новых направлений - экосистема жилья ("ПИК-Аренда", "ПИК-Брокер", "ПИК-Ремонт") - и B2B сервисы ("ПИК-Франшиза"), по мнению ВТБ, создают базу для роста доли рынка и бизнеса "ПИКа", отмечается в сообщении банка.

ВТБ сообщил об увеличении доли в ГК "ПИК" с 7,57% до 23,05% на ленте раскрытия в пятницу, однако дополнительной информации о том, с чем связано изменение доли, стороны не приводили.

Несмотря на рост капитализации компании с момента изменений в акционерной структуре "ГК ПИК" в середине 2017 года более чем на 25%, акционеры и менеджмент компании считают, что цена ее акций по-прежнему не в полной мере отражает фундаментальную стоимость и сохраняет дальнейший потенциал роста, говорится в сообщении ВТБ.

"По нашему мнению, компания нацелена на дальнейшее поддержание открытых и прозрачных отношений с инвесторами и сохранит курс на укрепление своего публичного статуса, продолжая развитие на рынках капитала в соответствии с принятой в 2017 году стратегией. С того момента компания приняла новую дивидендную политику, возобновила дивидендные выплаты, снизила стоимость долга и оптимизировала его структуру", - отмечает ВТБ.