Поиск

ВТБ приобрел у Сергея Гордеева 15,5% акций группы "ПИК"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Группа ВТБ приобрела у Сергея Гордеева, контролирующего акционера ПАО "Группа компаний ПИК" , 15,48% акций компании из расчета их текущей рыночной стоимости на Московской бирже, сообщил ВТБ.

После сделки доля Гордеева в "ПИКе" составляет 59,15%, у группы ВТБ - 23,05%.

Положительная динамика операционных и финансовых показателей, активное развитие новых направлений - экосистема жилья ("ПИК-Аренда", "ПИК-Брокер", "ПИК-Ремонт") - и B2B сервисы ("ПИК-Франшиза"), по мнению ВТБ, создают базу для роста доли рынка и бизнеса "ПИКа", отмечается в сообщении банка.

ВТБ сообщил об увеличении доли в ГК "ПИК" с 7,57% до 23,05% на ленте раскрытия в пятницу, однако дополнительной информации о том, с чем связано изменение доли, стороны не приводили.

Несмотря на рост капитализации компании с момента изменений в акционерной структуре "ГК ПИК" в середине 2017 года более чем на 25%, акционеры и менеджмент компании считают, что цена ее акций по-прежнему не в полной мере отражает фундаментальную стоимость и сохраняет дальнейший потенциал роста, говорится в сообщении ВТБ.

"По нашему мнению, компания нацелена на дальнейшее поддержание открытых и прозрачных отношений с инвесторами и сохранит курс на укрепление своего публичного статуса, продолжая развитие на рынках капитала в соответствии с принятой в 2017 году стратегией. С того момента компания приняла новую дивидендную политику, возобновила дивидендные выплаты, снизила стоимость долга и оптимизировала его структуру", - отмечает ВТБ.

ВТБ Сергей Гордеев

Новости

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Глава "Росгосстраха" Николаус Фрай покинет компанию 1 сентября

В Одессу прибыла первая в истории Украины партия нефти из США

В Одессу прибыла первая в истории Украины партия нефти из США

Источник назвал два условия допуска грузинских авиакомпаний к полетам в РФ

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу 20 июля

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу 20 июля

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Зеленский посчитал Трампа способным разобраться с "Северным потоком 2" в пользу Украины

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июля

Право IKEA на землю в Химках оспорят в суде

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');