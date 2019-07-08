Рынок акций просел по индексу МосБиржи вечером в понедельник

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник снизился по индексу МосБиржи вместе с мировыми фондовыми площадками из-за сокращения ожиданий смягчения монетарной политики Федрезерва в июле, а также на фоне укрепления рубля, что подогрело индекс РТС; лидировал в откате ряд бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2822,55 пункта (-0,5%), индекс РТС подрос до 1399,55 пункта (+0,1%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 5,7%.

Доллар подешевел до 63,54 рубля (-0,27 рубля).

Снизились в цене из-за отсечки дивидендов за 2018 год акции "АЛРОСА-Нюрба" (-9,5%, до 86,2 тыс. рублей; дивиденды - 10 тыс. 395 рублей на акцию), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (-3,9%, до 147 рублей; дивиденды - 15,38 рубля на акцию), "Мобильных телесистем" (-5,7%, до 268,6 рубля; дивиденды - 19,98 рубля на акцию), "РусГидро" (-4,8%, до 0,5917 рубля; дивиденды- 0,0367 рубля на акцию), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%, до 5357,5 рубля; дивиденды - 155 рублей на акцию), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (-0,2%, до 247,5 рубля; дивиденды - 6,96 рубля на акцию).

Также подешевели бумаги "Россетей" (-4,2% и -4,3% "префы"), "Интер РАО" (-2%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1%), "Газпрома" (-1%), "Яндекса" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%).

Подросли бумаги ВТБ (+2,9%), "Магнита" (+2,7%), "Распадской" (+2,1%), АФК "Система" (+1,9%), "Северстали" (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,1%), "РусАла" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,4%).

Группа ВТБ на прошлой неделе приобрела у Сергея Гордеева, контролирующего акционера ПАО "Группа компаний ПИК", 15,48% акций компании из расчета их текущей рыночной стоимости на Московской бирже, сообщил ВТБ. После сделки доля Гордеева в "ПИКе" составляет 59,15%, у группы ВТБ - 23,05%.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили "префы" АО "Саратовский НПЗ" (-9,3%), акции "ТГК-1" (-4,4%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (-4%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-3,8%), ПАО "Мультисистема" (-3,8%).

Подорожали "префы" ПАО "Костромская сбытовая компания" (+14,8%), ПАО "Центральный телеграф" (+6,8%), акции "Аптечной сети 36,6" (+5,4%), "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+4,8%), акции "Кузбасской топливной компании" (+3,4%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,589 млрд рублей (из них 9,771 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 6,925 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Индексы в США в минувшую пятницу снизились, рынок негативно отреагировал на более сильный, чем ожидалось, отчет по рынку труда США (число рабочих мест выросло на 224 тыс. при прогнозах роста на 160-165 тыс.), который ослабил ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

По данным CME, до публикации июньского отчета по американскому рынку труда трейдеры были уверены в том, что Федрезерв снизит ставку на заседании 30-31 июля, и вопрос заключался только в степени снижения. Порядка 25% трейдеров полагали, что ФРС может уменьшить ставку сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании - до 1,75-2% с текущих 2,25-2,5%.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, после публикации статданных трейдеры все еще рассчитывают на снижение ставки, однако не более чем на 0,25 п.п. Вероятность снижения ставки на 0,5 п.п. теперь оценивается рынком лишь в 5,9%, тогда как ожидания ее уменьшения хотя бы на 0,25 п.п. остались на уровне 100%.

В центре внимания трейдеров остаются торговые отношения США и Китая. Решение лидеров двух стран возобновить переговоры оказало поддержку финансовым рынкам, несмотря на отсутствие новых деталей.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил в минувший четверг, что торговое соглашение между двумя странами должно предусматривать полную отмену введенных ранее пошлин. Это противоречит позиции США, которые ранее дали понять, что некоторые пошлины должны остаться в силе.

Следом в понедельник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite упал на 2,6%), проседают Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют в пределах 0,2%), продолжился откат в США (индекс S&P 500 отступает на 0,5%).

В центре внимания трейдеров на этой неделе - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и банковском комитете Сената.

Между тем, в понедельник подросла нефть на фоне ситуации вокруг Ирана, который в воскресенье официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. Цена Brent превысила на $0,4 уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $64,5 за баррель (+0,4% и +1,5% в пятницу), августовская цена WTI - $57,9 за баррель (+0,7% и +0,3% в пятницу).

Эксперты опасаются, что эскалация напряженности вокруг Ирана создаст проблемы для поставок нефти с Ближнего Востока. В то же время сохраняются сомнения в том, что глобальный спрос на нефть будет расти, учитывая отсутствие торгового соглашения между США и Китаем, а также сигналы ослабления темпов подъема мировой экономики.