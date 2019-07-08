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Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк России снизил ставки по рублевым и валютным вкладам базовой линейки, следует из информации на сайте кредитной организации.

Самый доходный вклад базовой линейки "Сохраняй" теперь позволяет максимум получить 5,05% годовых, с учетом капитализации - 5,44%. Эти условия действуют для депозитов от 400 тыс. рублей, которые размещаются в банке на срок от 6 месяцев. Для пенсионеров такие же ставки достижимы при любой сумме и сроке депозита от полугода. Ранее максимальная ставка была 5,75% с надбавкой за открытие вклада онлайн.

По вкладу "Сохраняй" в долларах максимальная ставка теперь 1,35%, с капитализацией - 1,36%, ранее предлагалась ставка 1,75%. Эти самые выгодные условия действуют для депозитов от $20 тыс. со сроком 1-2 года. Для пенсионеров такая ставка доступна на тот же срок при любой сумме вклада.

Как сообщалось, 24 мая зампред правления, финдиректор Сбербанка Александр Морозов заявил, что у Сбербанка достаточно ликвидности в любых валютах.

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июня снизилась на 0,09 процентного пункта (п.п.) - до 7,27% по сравнению с 7,36% во второй декаде июня.

Сбербанк

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