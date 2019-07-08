Депардье выставил на аукцион коллекцию вин из своего ресторана и статуэтку Обеликса

Ресторан "La Fontaine Gaillon" он продал в июне

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Киноактер и предприниматель Жерар Депардье выставил на аукцион коллекцию вин из парижского ресторана "La Fontaine Gaillon", который он продал в июне 2019 года. С молотка уйдут вина, которые в доме Ader оценили до 6000 евро за бутылку, мебель, кухонная техника, предметы украшения интерьера и даже статуэтка Депардье в образе галла Обеликса с собачкой Идефикс, пишет Le Capital.

Также на торги выставлен эротический эстамп работы Пабло Пикасо, его эксперты оценили в 4000 евро.

Торги состоятся 11 июля. Фотографии 260 лотов можно увидеть на сайте Interenchères.

Ресторан "La Fontaine Gaillon" находится в особняке XVII века во II округе в центре Парижа, неподалеку от Оперы и старого здания Биржи. Актер его открыл в 2003 году в партнерстве с актрисой Кароль Буке, виноделом Бернаром Магресом и шеф-поваром Лораном Одио. Летом 2019 года обед в этом заведении стоил от 55 евро, ужин - от 90 евро.