Турецкие СМИ узнали о планах Депардье получить турецкий паспорт

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Актер Жерар Депардье, который в 2013 году стал гражданином России, намерен получить паспорт Турции, сообщает турецкая газета Aydınlık.

В настоящее время 69-летний Депардье вместе с Ассоциацией дружбы КНДР-Франция находится в Пхеньяне с визитом.

По информации газеты, в октябре актер посетит Турцию и намерен обсудить получение гражданства с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В январе 2013 года Депардье получил российское гражданство. Как отмечает турецкая Hurriyet, у актера также есть паспорт Алжира.

О получении гражданства другой страны уроженец французского Шатору задумался после конфликта с властями страны на тему ухода от налогов.