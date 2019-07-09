Москва потратит почти миллиард рублей на замену шумозащитных экранов у дорог

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы объявили конкурс на замену 144 тысяч квадратных метров шумозащитных панелей вдоль дорог. Начальная цена контракта - 993 млн рублей, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Завершить работы нужно до конца года. Щиты заменят в рамках трехлетней программы по приведению в порядок шумозащитных экранов.

Ефимов отметил, что спрос на такие экраны в городе ежегодно растет.