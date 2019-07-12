В МИД РФ заявили, что запрет США на инвестиции в Россию обездолит американских пенсионеров

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Запретами на инвестирование в российскую экономику американские власти лишат доходов своих граждан, включая пенсионеров, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя антироссийские санкционные инициативы в США.

Там пояснили, что американские пенсионные фонды "охотно вкладывают средства в наши надежные и высоколиквидные долговые бумаги".

"Так что вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям", - подчеркнули на Смоленской площади.

При этом МИД РФ подчеркнул, что запрет на инвестиции в РФ "развитие России не остановит, с выбранного пути нас не свернет".