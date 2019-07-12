Рубль немного снизился к доллару и евро, не особо отреагировав на угрозу новых санкций

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль умеренно снижается к бивалютной корзине, не особо реагируя на риски введения новых санкций США против российского госдолга.

Курс доллара США составил 63,02 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 20,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,92 руб./EUR1, подорожав на 24,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 22,19 копейки - до 66,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, не особо отреагировав на новость о возможном введении против российского госдолга санкций США. Соответствующие поправки к законопроекту об оборонном бюджете страны на 2020 год были одобрены Палатой представителей Конгресса США. Они предусматривают введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.

Палате представителей Конгресса США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее администрация президента пригрозила, что наложит вето на оборонный бюджет страны на 2020 год, если Конгресс снизит его до $733 млрд с запрошенной суммы в $750 млрд.

Если бы версия закона о национальной обороне "была представлена президенту в его нынешнем виде, советники рекомендовали бы ему наложить на нее вето", говорится в заявлении администрации.

Слухи о санкциях

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, основным источником движения на внутреннем валютном рынке в пятницу выступает информация о санкциях. "Новость оказала давление как на рубль, так и на российский рынок акций. Однако пока ничего серьезного не произошло, и с учетом сильного роста как фондовых индексов, так и котировок рубля в предыдущие дни можно рассматривать сегодняшнее снижение как коррекцию к прошлому укреплению. Полагаем, что на следующей неделе рубль не особо изменится и будет торговаться на текущих уровнях", - отметил Фролов.

"Накануне появилась информация о том, что в Палате представителей США была одобрена поправка к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год, которая предусматривает введение санкций против российского государственного долга. Чтобы данная инициатива была введена в действие, законопроект о бюджете должен быть сначала утвержден на голосовании в Палате представителей, затем в Сенате, а после этого его должен подписать президент США. Пока вероятность такого сценария выглядит достаточно низкой, поэтому на рынке не наблюдается ни сильной реакции рубля, ни реакции со стороны российских CDS на возобновление санкционной риторики. Тем не менее, мы неоднократно отмечали, что попытки санкционного давления на Россию будут нарастать при приближении выборов президента США, которые пройдут в ноябре 2020 года, что в долгосрочной перспективе будет ограничивать потенциал укрепления российской валюты", - подчеркнул аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Тема санкций вчера несколько возобновила актуальность, но соответствующей реакции на рынке мы пока не видели. Палата представителей США вчера одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, предусматривающую ограничения на действия американских лиц с российским госдолгом. Как уточнил один из авторов поправки Брэд Шерман, "ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским госдолгом", он добавил при этом, что ограничения могут быть сняты, если власти США придут к выводу, что "Россия может не вмешиваться в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла". Теперь законодателям предстоит голосование по самому проекту оборонного бюджета", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Нефть

Фьючерсы на нефть эталонных марок дорожают в ходе торговой сессии в пятницу и могут завершить неделю ростом. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве подорожали на 0,45% - до $66,82 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) укрепились к этому времени на 0,37% - до $60,42 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывает в том числе сворачивание крупными нефтяными компаниями операций по добыче нефти и газа в Мексиканском заливе. Президент США Трамп в пятницу ввел режим ЧС в штате Луизиана в преддверии удара тропического шторма "Барри", который в настоящее время движется через Мексиканский залив и приближается к Новому Орлеану, сообщает телеканал Fox News.

Согласно прогнозам Национального центра США слежения за ураганами (NHC), шторм достигнет максимальной силы в пятницу вечером или в субботу утром. Тогда скорость ветра может достичь 119 км/ч, и он будет переквалифицирован в ураган. Ожидается, что в штате Луизиана выпадет еще 25-35 см осадков.

Напряженность в отношениях Ирана и Великобритании также способствует росту нефтяных котировок, в то время как опасения в отношении избытка предложения на нефтяном рынке могут ограничить дальнейший рост котировок.

Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает в 2020 году перепроизводство нефти из-за роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК, главным образом, из США.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,6 копейки, до 63,02024 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,41 копейки, до 71,0114 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 5,61 копейки по отношению к четвергу и составил 63,0272 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 10,98 копейки и составил 63,0672 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 582,327 млн, из которых $786,912 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 795,415 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 0,74 копейки по отношению к четвергу, до 70,9549 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве поднялся на 9,58 копейки и составил 71,0004 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил 675,126 млн евро, из которых 227,801 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 447,325 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-3 месяцев) межбанковских кредитов незначительно снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,03% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,56% и 7,66% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились также на 1 б.п. - до 7,77% и 7,95% годовых.

"В понедельник с уплаты страховых взносов в РФ начнется июльский налоговый период. По нашим оценкам, платежи составят около 680 млрд рублей, что может оказать локальную поддержку рублю. Следующая важная дата налогового периода - 25 июля, в этот день уплачиваются основные налоги (НДС, акцизы и НДПИ) в объеме 915 млрд рублей, по нашим подсчетам. Завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 29 июля, платежи могут составить порядка 420 млрд рублей. Таким образом, в этом месяце совокупный объем налоговых платежей составит более 2 трлн рублей (в июне платежи составили около 2,1 трлн рублей), что может оказать локальную поддержку российской валюте", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург").