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Минфин призвал не снижать НДС на экзотические фрукты

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ в рамках рассмотрения депутатского законопроекта о снижении НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10% рекомендует исключить из-под его действия экзотические фрукты, не выращиваемые в РФ (например, манго, ананасы, бананы), чтобы налоговая поддержка оказывалась исключительно отечественным производителям.

Как пояснил в ходе заседания думского комитета по бюджету и налогам замминистра финансов Илья Трунин, перечень плодово-ягодной продукции (включая виноград), на который депутаты предлагают снизить НДС с 20% до 10%, достаточно широкий. "Например, цитрусовые попадают сюда или нет? Бананы и так далее. В том-то и дело, что они не выращиваются (в России - ИФ) , а законопроект внесен в целях поддержки отечественного производителя. Возможно, не попадают, надо уточнять по кодам ТН ВЭД, но чтобы мы не предоставляли поддержку тому, кому не планировали это - манго какие-то тоже плоды, ананасы", - сказал замминистра.

В РоссииНДС на фрукты и ягоды в РФ решили снизить до 10%НДС на фрукты и ягоды в РФ решили снизить до 10%Читать подробнее

Трунин также отметил, что нужно будет уточнить, что под пониженную ставку НДС подпадает столовый виноград, а не подакцизный виноград-сырье для производства вина.

12 июля в Госдуму внесли законопроект о снижении ставки НДС до 10% на фрукты и ягоды (включая виноград). Предполагается, что это позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств, направить их на создание новых садов и на технологии для наращивания производства.

Автор законопроекта - спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций и глава комитета по сельскому хозяйству Владимир Кашин.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении 18 июля. Согласно документу, закон начнет действовать через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по НДС. Таким образом, новая схема взимания НДС на фрукты и ягоды в случае одобрения может начать работать уже с 1 октября.

Минфин РФ

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