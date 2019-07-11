НДС на фрукты и ягоды в РФ решили снизить до 10%

Фото: Татьяна Тимирханова/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ снизит НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил в твиттере, что принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. По его мнению, это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству.

Решение о целесообразности снижения налога с 20 до 10% было принято после обсуждения с членами правительства и депутатами Госдумы, отмечает премьер.

Медведев добавил, что 10 июля во время визита в штаб-квартиру "Единой России" договорились, что соответствующий законопроект будет внесен депутатами в Госдуму.

Руководитель думской фракции "Единой России" Сергей Неверов ранее сообщил, что соответствующий законопроект уже готов к внесению в Думу. Он подчеркнул, что документ вносится консолидировано, так как все фракции считают вопрос поддержки производителей плодов и ягод приоритетным, поскольку на сегодняшний день российские производители не обеспечивают того объема, который бы покрывал потребности внутри страны.

Поправки планируется внести в статью 164 Налогового кодекса РФ.

Льготная ставка НДС 10% распространяется на определенный перечень товаров. Из продовольственных под нее попадают мясо, мясопродукты, молоко, молокопродукты, яйца, растительные масла, маргарин, сахар, соль, зерно, комбикорм, хлеб и хлебобулочные изделия, рыба, морепродукты, детское и диабетическое питание и овощи. Фрукты и ягоды с 1 января текущего года облагались налогом по ставке 20%.