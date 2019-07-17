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МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% по сравнению с апрельской оценкой 1,6%. Такие данные приводятся в сообщении исполнительного совета фонда по итогам консультаций с РФ 2019 года в соответствии со статьей IV.

В 2020 году МВФ ожидает рост экономики РФ на 1,9%, в апреле прогнозировал 1,7%.

Ранее, в мае, по завершении работы миссии сотрудников фонда в РФ МВФ заявлял, что темпы роста российской экономики будут сохраняться на уровне среднего значения за последние три года (1,4%).

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2019 год - 1,3%, ЦБ РФ ожидает рост в интервале 1-1,5%.

Понижение оценки в 2019 году фонд объясняет низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление.

В то же время МВФ отмечает, что благоприятное влияние на рост российской экономики может оказать увеличение расходов в рамках нацпроектов. Однако без структурных реформ рост ВВП РФ в долгосрочной перспективе не превысит 2%.

МВФ

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