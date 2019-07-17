Рубль вечером в среду продолжил укрепляться к доллару и евро

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В среду вечером курс рубля к доллару и евро продолжил укрепляться, несмотря на снижение большинства мировых рынков и котировок нефти.

На 19:00 по Москве доллар стоил 62,77 рубля, это на 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро за день подешевел на 18 копеек, до 70,49 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 23,5 копейки - до 66,24 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в целом основные валютные пары провели день в узких торговых диапазонах. Участники рынка пока не готовы приступить к закрытию "длинных" позиций по рублю в ожидании заседания Банка России на следующей неделе и пика налоговых выплат июля, также приходящихся на последние дни месяца.

Как рассказал портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, каких-либо особых драйверов на торгах среды для укрепления рубля нет. "Нет ни особого спроса на ОФЗ, ни существенных оборотов на рынке акций, то есть интереса к ним со стороны нерезидентов. В этой связи можно предположить, что внутренний валютный рынок реагирует на ожидание будущих событий, точнее, тех из них, которые могут сделать привлекательными рублевые активы. В частности, это может быть заседание Банка России в конце месяца, на котором ключевая ставка может быть понижена не на 25, а сразу на 50 базисных пунктов. Игроки могут ждать риторики ЦБ РФ перед заседанием, чтобы понять, как будут вести себя ОФЗ и дивидендные акции госкомпаний. Соответственно, если ожидания позитива продолжатся, эти активы будут покупаться и в условиях снижения санкционных рисков продолжится приток средств нерезидентов", - отметил Нигматуллин.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер в среду должен был публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США относительно результатов расследования российского вмешательства в выборы 2016 года в США, однако слушания перенесли на 24 июля. Этот перенос отменил на этой неделе геополитические риски для рубля, отметил аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов. "Ключевым фактором поддержки для российской валюты, как и для прочих рисковых активов, на данный момент выступают сигналы от ФРС о готовности снизить ставку на июльском заседании. На этом фоне актуальным для рубля остается диапазон 62,5-63,5 рубля за доллар", - добавил он.

Минфин запланировал на среду размещение девятилетних ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 5 млрд 321 млн рублей и одиннадцатилетних ОФЗ-ПД серии 26228 в объеме 20 млрд рублей. Минфин продал ОФЗ серии 26228 на 10,193 млрд рублей при спросе в 26,859 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,3 раза, при этом объем размещения составил 51% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 102,6991% от номинала, что соответствует доходности 7,41% годовых.

ОФЗ-ИН серии 52002 были проданы на общую сумму 5 млрд 321 млн рублей при спросе 19 млрд 65 млн рублей и объеме предложения 5 млрд 322 млн рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 3,6 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 93,34% от номинала, что соответствует доходности 3,43% годовых.

"В отсутствие потребности привлекать долг Минфин продолжает следовать своей новой тактике, предлагая к размещению самые неудобные и неинтересные выпуски: сегодня предлагаются 11-летние 26228 (имеющие низкую ликвидность, в обращении находится всего 46,3 млрд рублей) номиналом 20 млрд рублей и инфляционные 52002 номиналом 5,3 млрд рублей. Результат аукциона на прошлой неделе показал, что на текущих низких уровнях доходностей (почти все они ниже ключевой ставки и ставки ruREPO) даже ликвидные ОФЗ среднесрочной дюрации неинтересны", - полагают аналитики Райффайзенбанка.

Котировки нефти в среду начали снижаться на сообщении Минэнерго США о значительном росте запасов продуктов нефтепереработки в стране на прошлой неделе. Сентябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на 19:01 на уровне $64,17 за баррель, это на 0,28% ниже уровня предыдущего закрытия. Сентябрьские фьючерсы на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевели на 0,59% - до $57,89 за баррель.

За прошлую неделю в США запасы нефти сократились на 3,2 млн баррелей при консенсус-прогнозе о снижении на 3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,35 млн баррелей. Также в отчете Минэнерго говорилось, что запасы бензина за неделю выросли на 3,57 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 2,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 5,69 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1 млн баррелей.

"В последнее время корреляция рубля с нефтяными котировками локально подросла..., однако отдельные локальные по времени импульсы в динамике нефтяных цен по-прежнему далеко не всегда находят заметное отражение в динамике рубля. Сегодня ожидаем движения пары "доллар-рубль" вблизи отметки в 63 рубля за доллар. Общерыночные тенденции по-прежнему оказывают ключевое влияние на краткосрочные перспективы рубля", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ повысил официальный курс доллара на 18 июля на 13,22 копейки, до 62,9452 рубля за доллар, и опустил курс евро на 12,19 копейки, до 70,5552 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 6,85 копейки по отношению ко вторнику и составил 62,8578 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 4,4 копейки и составил 62,8569 рубля за доллар. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 242,174 млн, из которых $617,036 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 625,138 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 5,55 копейки по отношению ко вторнику, до 70,5001 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 1,8 копейки и составил 70,4912 рубля за евро. Объем торгов евро к этому моменту составил 717,062 млн евро, из которых 278,261 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 438,801 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,77% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 7,94% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне вторника - 8,03% годовых.