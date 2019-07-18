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"Роснефть" cделала игрушки для белых медведей

Их всего 64, их распределят по зоопаркам России

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" вместе с "Обществом дикой природы" разработала и выпустила специальные игрушки для белых медведей. Это сборно-разборные "шары" и "цилиндры-поплавки" из особо прочного и безопасного для животных пластика, говорится в пресс-релизе компании.

Стоимость игрушек оказалась в три раза дешевле, чем у зарубежных аналогов сопоставимого качества, подчеркнули в "Роснефти".

Игры с ними помогут медведям вести активный образ жизни.

Пока выпущено 64 игрушки. Их развезут по зоопаркам, где содержатся белые медведи, находящиеся под опекой "Роснефти". В их числе красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей", где содержатся спасенные Роснефтью медведицы из Норильска и с острова Диксон.

"Роснефть" опекает белых медведей с 2013 года. Ее подопечные находятся в 16 зоопарках, компания оплачивает их питание, ветеринарное обслуживание и обустройство вольеров.

Роснефть Арктика Общество дикой природы

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