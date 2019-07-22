В Думу внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдуме предложили разрешить розничную продажу пива на стадионах. Такой законопроект внесли в палату депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.

В их поправках говорится о том, что предпринимателям можно разрешить продавать пиво по договоренности с организаторами спортивных мероприятиях. Делать это они разрешат только в местах общепита, оборудованных в спортивных сооружениях. Организаторов предлагается обязать направлять деньги, вырученные по договорам о продаже пива, на развитие детского и профессионального спорта. Сохранить запрет на торговлю пивом предлагается только во время детских и юношеских спортивных мероприятий.

Авторы поправок ссылаются на мировую практику: продажа пива разрешена на футбольных стадионах во всех европейских странах, также там разрешена реклама пива, а крупнейшие пивные компании являются спонсорами спортивных организаций и мероприятий.

""Старый мельник" был официальным спонсором сборной России по футболу, "Балтика" спонсировала "Зенит". После введения к 2005 году запрета на рекламу пива, на реализацию и употребление пива на стадионах и рядом со стадионами не смолкают споры по поводу возможности употребления пива на футбольных матчах", - говорится в пояснительной записке к поправкам. По мнению депутатов, практика чемпионата мира по футболу 2018 года, когда на стадионах продавали пиво, а по телевидению разрешали ее рекламу, показала, что это не приводит к росту потребления пива.

Авторы поправок отмечают, что учли потребности "физкультурно-спортивных организаций в дополнительных источниках финансирования" и предусмотрели создание условий, чтобы пивоваренные компании направляли часть своих денег на поддержку и развитие спорта.

Обсуждение того, можно ли вернуть продажу пива на российские стадионы, активизировалось после ЧМ-2018. Против высказывались спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и представители РПЦ. В Российском футбольном союзе выступали за. Министр спорта Павел Колобков в ноябре 2018 года отмечал, что продажи пива не влияют на поведение болельщиков, вопрос в том, как организовать работу служб безопасности стадионов.

В феврале 2019 года в Думу внесли законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива и о разрешении рекламы всех видов пива во время показа спортивных мероприятий по телевидению и на стадионах. Автор поправок - также депутат от ЛДПР Сергей Жигарев.