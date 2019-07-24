"Домодедово" около двух лет не запускает новый терминал

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" потерял почти 40 миллиардов рублей на срыве запуска огромного терминала, сообщили "Ведомости" со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ.

Новый терминал Т-2 не могут ввести в эксплуатацию из-за срыва строительства второй взлетно-посадочной полосы и перронов с системой светосигнального оборудования. Их должен был построить подрядчик Росавиации. Это оказалась обанкротившаяся компания "Строительное управление №1" (СУ-1).

СУ-1 должно было выполнить работы к 30 ноября 2016 года, однако накопило много долгов и обанкротилось. В 2017 году Росавиация рассчитывала, что ей не придется искать нового подрядчика, но надежды не оправдались.

Площадь нового терминала "Домодедово" составляет 239 тысяч квадратных метров, что удваивает общую площадь терминалов. Его планировали открыть к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако из-за недостроенной полосы запустили лишь часть мощностей. Пассажиров приходилось доставлять к самолетам автобусами, поскольку перроны не готовы. Сейчас Т-2 закрыт.

На момент написания текста ожидается, что полосу достроят в 2020 году. Эксперты "Ведомостей" считают этот срок оптимистичным, поскольку нужно время на проведение конкурса среди подрядчиков и выделение бюджетных стредств на строительство.

Представитель аэропорта не раскрыл потери от простоя нового терминала.