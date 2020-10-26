Возбуждено дело о халатности при реконструкции ВПП в "Домодедово"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц при реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Домодедово", сообщила журналистам представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Дело возбуждено по факту халатности должностных лиц ФГУП "Администрация аэропорта "Домодедово" (ААД), уточнила Врадий.

ААД - структура Росавиации, которой ранее принадлежали аэродромные объекты (взлетно-посадочные полосы, перроны и др.) аэропорта "Домодедово". В прошлом году по указу президента ААД присоединилась к другой структуре Росавиации - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (АГА(а)).

По данным следствия, с декабря 2012 по декабрь 2019 года сотрудники ААД "вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей не контролировали выполнение государственного контракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов". "Это повлекло причинение особо крупного ущерба бюджету РФ на общую сумму более 107 млн рублей", - сказала Врадий. По ее словам, в настоящее время проводится следственные действия, "направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причастных лиц".

В августе сообщалось, что Счетная палата РФ выявила ущерб государству в размере 107,2 млн руб. из-за слабого контроля со стороны Росавиации строительных работ в аэропорту "Домодедово". Речь шла о реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1), рулежных дорожек и перронов для самолетов по госконтракту от 2012 года. Заказчиком работ было ААД, исполнителем - компания "СУ-1". По данным Счетпалаты, в ходе проверки актов инвентаризации в ААД в 2018 году обнаружилась недостача материалов и оборудования, закупленных по госконтракту, в размере 46,7 млн руб. При этом причины возникновения недостачи и виновные в этом лица ААД так и не установила, говорилось в заключении Счетпалаты.

Также, согласно заключению, при составлении передаточного акта в ходе присоединения ААД к АГА(а) была проведена инвентаризация материалов и оборудования незавершенной стройки в "Домодедово". В результате сумма недостачи имущества по контракту реконструкции ВПП-1 выросла на 55,3 млн руб., утверждала Счетпалата. Передаточный акт с суммой недостачи был подписан руководителями ААД и АГА(а) и согласован главой Росавиации Александром Нерадько, при этом в нем "отсутствует исчерпывающая информация о причинах возникновения недостачи и виновных лицах". Недостача еще на 5,2 млн руб. была выявлена при инвентаризации в ААД по контракту реконструкции аэродромных объектов "Домодедово" от 2014 года.