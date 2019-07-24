Госдума разрешила россиянам не отчитываться в ФНС о движении средств на счетах за рубежом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который наделяет граждан РФ правом не представлять в налоговые органы отчет о движении средств по зарубежным вкладам.

Согласно документу, россияне могут не отчитываться перед ФНС за счета, открытые в банках, расположенных на территории Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), если общая сумма движений по счету за год (либо остаток на счете) не превышают 600 тыс. рублей.

Страны должны заключить с Россией соглашение об автоматическом обмене информацией. Согласно действующему законодательству от предоставления отчетов в ФНС о движениях по зарубежному счету освобождены только граждане РФ, которые проживают за пределами страны более 183 дней в году.

Согласно приказу ФНС Россия осуществляет обмен информацией с 75 странами, среди которых Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Дания, Греция, Индия, Испания, Италия, Кипр, Китай, Латвия, Литва, Лихтенштейн и Франция, Чехия, Англия, Польша.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 г.