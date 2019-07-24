Володин рассказал об обсуждении новых ограничений на пальмовое масло

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума на прошлой неделе и в начале нынешней обсуждала с чиновниками правительства и профильных министерств возможность ввести новые ограничения на поставки и использование пальмового масла в России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

24 июля депутаты приняли в третьем чтении законопроект об отмене льготы по НДС для пальмового масла. По словам Володина, отмена льготы и введение маркировки товаров только частично решает проблему, которая требует дальнейшего регулирования.

"Главное, конечно, сделать все для того, чтобы на полки магазинов не попадали некачественные товары. Нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы гражданин под видом продукции, изготовленной, допустим, из молока, не получал заменитель из пальмового масла, сыр из пальмового масла и так далее", - сказал он.

С возражением крупных поставщиков пальмового масла о том, что отмена льготы по НДС нарушает правила ВТО, Володин не согласен. Он не считает, что отмена льготы может быть дискриминацией.

По его сведениям, США получают столько же пальмового масла, сколько и Россия, но в США численность населения выше, к тому же пальмовое масло там используют для производства продуктов, которые затем идут на экспорт. "Мы же такие продукты потребляем, этим отличаемся от США, от Европы", - отметил спикер.

18 июля Володин обещал, что средства, которые бюджет получит за счет повышения НДС на пальмовое масло, пойдут на поддержку отечественного производства молока, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отмечал, что для пальмового масла действуют те же льготы, что и для детского питания, а в результате снижается качество продуктов на российском рынке, и назвал это недопустимым.

По данным Росстата,в 2018 году Россия импортировала 1,06 млн тонн пальмового масла, это на 18,9% больше, чем в 2017 году. Льготная ставка НДС действовала для пальмового масла последние 15 лет.