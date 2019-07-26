"Известия" узнали о риске подорожания сладостей из-за роста НДС на пальмовое масло

Льготную ставку НДС на пальмовое масло в РФ отметили 24 июля

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Цены на реализуемую в России кондитерскую продукцию в ближайшие полгода могут подскочить до 7% в результате повышения НДС на пальмовое масло, сообщает в пятницу газета "Известия".

По оценке замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марины Петровой, сладости, в зависимости от категории продукции, подорожают на 5-7%. "На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги. Животные жиры, например, молочные, более дорогие и не всегда доступны для производителей", - пояснила она.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова полагает, что НДС на пальмовое масло вырастет примерно через полгода. По ее мнению, сырье для кондитерских изделий может подорожать до 10% в зависимости от содержания в нем пальмового масла.

При этом руководитель научного направления "Оптимальное питание" Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Александр Батурин подчеркнул, что пальмовое масло не опасно для организма человека. По словам эксперта, при его чрезмерном употреблении может повыситься уровень холестерина, что увеличит риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, но эти риски касаются чрезмерного употребления всех жирных продуктов, включая молоко, сливочное масло и свинину.

24 июля Госдума РФ приняла поправку в Налоговый кодекс, которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС и повышает его до 20%. Документ вступит в силу не ранее 1 октября. Изменения в Налоговый кодекс было решено внести из-за большого количества жалоб на низкое качество продукции с пальмовым маслом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что средства, которые бюджет получит за счет повышения НДС на пальмовое масло, пойдут на поддержку отечественного производства молока.

По данным Росстата,в 2018 году Россия импортировала 1,06 млн тонн пальмового масла, это на 18,9% больше, чем в 2017 году. Льготная ставка НДС действовала для пальмового масла последние 15 лет.