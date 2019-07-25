Суд запретил эксплуатацию омского "Аэропорта имени Летова"

Внезапно выяснилось, что аэродром малой авиации обустроили на землях сельхозназначения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Омской области по иску региональной транспортной прокуратуры Азовский районный суд запретил использование участка в селе Поповка как взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Владелец участка Александр Анисимов обустроил там частный аэропорт малой авиации и назвал его в честь лидера "Гражданской обороны" Егора Летова.

Прокурорская проверка в Поповке началась по коллективной жалобе селян. Оказалось, что местный житель незаконно задействовал земли сельхозназначения под обустройство взлетно-посадочной площадки, которую систематически использовали воздушные суда, сообщила прокуратура.

Омский транспортный прокурор добился в суде запрета на использование этой земли не по целевому назначению. Кроме того, собственника участка оштрафовали в общей сложности на 30 тысяч рублей.

Осенью 2018 года в России проводили конкурс "Великие имена России" по выбору великих россиян, в честь которых назовут крупнейшие аэропорты. Сообщалось, что идея принадлежала митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону (Шевкунову), который предложил псковский аэропорт "Кресты" назвать в честь княгини Ольги, "Шереметьево" - в честь Достоевского, а "Пулково" - в честь Пушкина. Министр культуры Владимир Мединский одобрил этот проект. Конкурс проходил в два этапа, его итоги были подведены в декабре, а полгода спустя президент Владимир Путин своими указами присвоил аэропортам новые имена.

Во время конкурса в Рунете развернулась кампания за присвоение омскому аэропорту имени Летова, который родился в Омске. Однако он не попал в шорт-лист для голосования, а затем аэропорт назвали в честь генерала Дмитрия Карбышева.

В конце ноября омский предприниматель Александр Анисимов заявил "Российской газете", что назовет именем Летова свой частный аэропорт в селе Поповка, расположенный в 20 минутах езды от центра Омска. Он объяснил, что хочет таким образом поддержать омичей, которые голосовали за лидера "Гражданской обороны" и мнение которых не учли. На аэродроме он обещал установить барельеф в честь Летова, а в 2019 год провести там рок-фестиваль в память о музыканте.