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Шнуров предложил установить в "Пулково" указатели "Преступление и наказание" и "Идиот"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров предложил поставить в аэропорту "Пулково" таблички по названиям романов Федора Достоевского.

"Хотелось бы увидеть (там) скульптурную композицию "Бедные люди" с сумками. VIP-зона - скорее всего, "Идиот" должна стоять, он же князь. "Преступление и наказание" - зона досмотра", - сказал Шнуров журналистам в пятницу.

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По его словам, "можно придумать такие таблички, будет весело".

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил нескольким аэропортам России имена деятелей, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Так, аэропорту "Шереметьево" присвоено имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова, "Внуково" - Андрея Туполева.

Аэропорту "Пулково" имя не было присвоено, хотя в народном голосовании победило предложение присвоить ему имя Достоевского. Также в числе предложенных для петербургского аэропорта было и имя Шнурова, однако в финальный список для голосования оно не попало.

В Общественной палате РФ в пятницу разъяснили, что аэропорты Волгограда и Петербурга не получили дополнительного наименования по результатам конкурса "Великие имена России" из-за отсутствия единой точки зрения "во избежание поляризации общественных настроений в регионах".

Пулково Петерубрг Сергей Шнуров

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