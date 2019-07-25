Фонд кино проверит рекламу в кинотеатрах Rambler Group

Статистика просмотров будет доступна рекламодателям

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Rambler Group и Фонд кино договорились об аудите рекламы, которую показывают в кинотеатрах группы. Система аудита заработает в объединенной киносети "Синема Парк" и "Формула Кино", а также в сетях-партнерах "Киномакс" и "Москино", это всего 123 кинотеатра и 911 залов, говорится в сообщении холдинга.

Эта система позволит рекламодателям получать данные о конкретных показах их роликов в любые даты и о количестве зрителей в зале в этот момент, то есть, в онлайн-режиме следить за статистикой просмотров в кинотеатрах.

Систему интегрируют с Единой федеральной автоматизированной информационной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой является Фонд кино. Кинотеатры обязаны оперативно вводить в ЕАИС все данные о продажах билетов на все сеансы. Интеграция систем стала возможной благодаря разработанной в Rambler технологии автоматизированной доставки рекламы в кинотеатры, которая объединила технологии компьютерного зрения, машинного обучения и цифровую рекламу. Данные из этой системы передаются в ЕАИС в режиме онлайн.

В результате рекламодатели смогут получить данные по срезам аудитории по фильмам, городам, регионам, данные о количестве кинотеатров и о фактической аудитории конкретного ролика или рекламной кампании.

Система позволит рекламодателям оценивать результаты рекламных кампаний и корректировать их, объяснил замгендиректора Rambler Group Максим Тадевосян, чьи слова приводятся в релизе. Он также рассчитывает, что она позволит сделать кинотеатры более привлекательными для рекламодателей.

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов напомнил, что ЕАИС создавали для защиты интересов правообладателей, чтобы они могли следить за прокатом своих фильмов в режиме рекламного времени. Теперь такую возможность получат и правообладатели рекламного контента, добавил он.

Пока данные о показах рекламы будут доступны только рекламодателям, которые работают с Rambler Group, позднее эта возможность появится и у других кинотеатров и их партнеров, пишут "Ведомости". Газета, ссылаясь на данные Ассоциации коммуникационных агентств России, называет рекламу в кинотеатрах пока еще "нишевым сегментом". В 2018 году рекламодатели потратили на продвижение в кино 1 млрд рублей. По словам Тадевосяна, за счет роста бизнеса и подключения новых партнеров-кинотеатров Rambler рассчитывает в 2019 году занять 70% этого рынка.