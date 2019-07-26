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Осенью в России начнутся продажи виски Конора Макгрегора Proper No. Twelve

Сначала его будут продавать в ресторанах, клубах и алкогольных бутиках

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В России осенью начнутся продажи ирландского виски Proper No. Twelve компании Eire Born Spirits, основным акционером которой является боец MMA, экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор. Об этом "Ведомостям" сообщили источники и подтвердили представитель бренда Proper No. Twelve и Леонид Рафаилов, гендиректор АСТ, которая станет эксклюзивным импортером и дистрибутором этого виски в России.

По словам Рафаилова, пока достигнуты договоренности о небольших поставках - несколько тысяч коробов. С сентября АСТ будет поставлять виски в рестораны, клубы, бары и алкогольные бутики. Если Eire Born Spirits согласится увеличить поставки, АСТ готова направлять виски в торговые сети. В рознице бутылка Proper No. Twelve емкостью 0,7 л может стоить 2200–2500 рублей, подсчитал Рафаилов.

Eire Born Spirits производит Proper No. Twelve с 2018 года на одной из старейших вискикурен Ирландии. На вкус это массовый продукт из смеси односолодового и зернового виски, таким способом делают 80–90% всего виски в мире, рассказал изданию управляющий клуба-ресторана Whiskey Rooms Олег Чижиков. По его оценке, этот виски будет конкурировать в первую очередь с такими брендами, как Jameson и Tullamore Dew.

Proper No. Twelve продается в Ирландии, США, Великобритании и Австралии. По сведениям Business Insider, за полгода его продажи превысили 200 000 9-литровых коробов. Продажи ирландского виски Jameson (бренд компании Pernod Ricard) за весь 2018 год составили 7,5 млн 9-литровых коробов, указывают "Ведомости" для сравнения.

По оценке Чижикова, производство Proper No. Twelve пока невелико, но скорости его продаж "феноменальны" за счет популярности Макгрегора и рекламы в его соцсетях. Из этих соображений в АСТ рассчитывают на хорошие продажи бренда в России, сказал Рафаилов.

Директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Ольга Дашкевич отметила, что в России виски входит в топ-3 самых быстрорастущих алкогольных категорий. С июля 2018 года по июнь 2019 года продажи виски в натуральном выражении выросли на 16,9%, при этом продажи ирландского виски увеличились на 21,8%, сообщила она.

Ирландия Конор Макгрегор Proper No. Twelve

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