Китай заподозрил FedEx в нарушениях из-за недоставленных в США посылок Huawei

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти Китая утверждают, что американская FedEx Corp нарушила закон, не доставив более 100 посылок китайского технологического гиганта Huawei в США, пишет агентство "Синьхуа".

В сообщении агентства говорится, что в ходе начавшегося в июне расследования китайские власти нашли доказательства и других нарушений со стороны FedEx.

Huawei оказалась в центре торгового конфликта США и Китая. Ранее в этом году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке, прошедшей в конце июня, пообещал смягчить ограничения в отношении Huawei.

Акции FedEx в начале торговой сессии в Нью-Йорке в пятницу дешевеют на 0,3%.