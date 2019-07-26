Поиск

Китай заподозрил FedEx в нарушениях из-за недоставленных в США посылок Huawei

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти Китая утверждают, что американская FedEx Corp нарушила закон, не доставив более 100 посылок китайского технологического гиганта Huawei в США, пишет агентство "Синьхуа".

ЭкономикаБелый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с HuaweiБелый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с HuaweiЧитать подробнее

В сообщении агентства говорится, что в ходе начавшегося в июне расследования китайские власти нашли доказательства и других нарушений со стороны FedEx.

Huawei оказалась в центре торгового конфликта США и Китая. Ранее в этом году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке, прошедшей в конце июня, пообещал смягчить ограничения в отношении Huawei.

Акции FedEx в начале торговой сессии в Нью-Йорке в пятницу дешевеют на 0,3%.

Китай FedEx Huawei США

Новости

Российским чиновникам не понравилась идея квот для женщин в советах директоров

Российским чиновникам не понравилась идея квот для женщин в советах директоров

Рост акций "Яндекса" превысил 6% после публикации отчета за второй квартал

Рост акций "Яндекса" превысил 6% после публикации отчета за второй квартал

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд относительно дискриминации проекта

Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд относительно дискриминации проекта

Рост акций "Газпрома" достиг 7,3%

Рогозин объяснил погодой задержку строительства космодрома "Восточный"

На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов

"Дочки" "Газпрома" разместят его акции по цене 200,5 рубля за бумагу

Осенью в России начнутся продажи виски Конора Макгрегора Proper No. Twelve

Осенью в России начнутся продажи виски Конора Макгрегора Proper No. Twelve

Apple объявила о покупке большей части модемного бизнеса Intel

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');