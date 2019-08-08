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Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 1-1,5%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным ростом blue chips на фоне отскока мировых площадок и нефти после обвала, вызванным ранее опасениями замедления мировой экономики из-за снижения ставок сразу тремя центробанками и очередной критики президентом США Дональдом Трампом монетарной политики Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1-1,5%, превысив рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2701,83 пункта (+1%), индекс РТС - 1304,28 пункта (+1,5%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2%.

Доллар просел до 65,1 рубля (-0,24 рубля).

Подорожали на старте торгов акции "Норникеля" (+2%), "Газпрома" (+2%), Сбербанка (+1,5%), "Татнефти" (+1,4%), АФК "Система" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%).

Просели бумаги "Газпром нефти" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "Башнефти" (-0,3%).

Зарубежные рынки

Фондовые площадки США, резко снижавшиеся в ходе торгов в среду, под конец сессии восстановились, а индексы S&P 500 и Nasdaq даже закрылись в "плюсе".

Снижение индикаторов в ходе сессии было вызвано действиями трех центробанков мира (ЦБ Новой Зеландии, Индии, Таиланда), решивших снизить базовые процентные ставки, что инвесторы интерпретировали как очередной сигнал о замедлении роста мировой экономики.

Федеральная резервная система (ФРС), между тем, пока не дала четкого сигнала о своей готовности начать постепенное снижение ставки, чем вызвала недовольство президента США Дональда Трампа.

В Азии в четверг также наметилась коррекция вверх (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite растет на 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

Нефть в четверг также восстанавливается после падения накануне до минимальных отметок с начала января; цена Brent находится на $1,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 7 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $57,8 за баррель (+2,8% и -4,6% накануне), сентябрьская цена WTI - $52,7 за баррель (+3,2% и -4,7% в среду).

рынок акций

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