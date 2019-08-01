В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов

Об этом Минобрнауки договорилось со Сбербанком

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство договорилось со Сбербанком о запуске программы образовательного кредитования, в четверг соглашение вступило в силу. Присоединятся ли другие банки к этой программе, пока неясно.

По программе студенты вузов, имеющих лицензию, получат право на льготный кредит на получение высшего образования по ставке не выше 9% годовых и не будут обязаны предоставить для него обеспечение. Льготный период по кредиту охватит весь срок обучения и еще три месяца. За это время студент не должен будет выплачивать банку основной долг по образовательному кредиту, а в первый и второй год сможет не платить часть процентов. С третьего года заемщик будет должен полностью выплачивать текущие проценты.

Оформить образовательный кредит с 1 августа можно во всех отделениях Сбербанка по паспорту, договору с вузом о платном образовании и счету на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов.

Аналогичная программа действовала в России с 2010 по 2016 годы, в ней участвовал только Сбербанк и он выдал больше 10 тысяч таких кредитов, напомнили в министерстве. В декабре 2016 года банк обратился в Минобрнауки с просьбой изменить нормативную базу, а в начале 2017 года заморозил выдачу таких займов. В марте 2018 года правительство ввело новые правила образовательного кредитования. После этого Сбербанк выразил намерение возобновить их выдачу и начал переговоры с Минобрнауки.