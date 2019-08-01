Мировые центробанки в первом полугодии закупили рекордные объемы золота

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Общемировой спрос на золото в I полугодии 2019 года подскочил до трехлетнего максимума на фоне увеличения закупок со стороны центральных банков, а также притока средств в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF).

Как подсчитал World Gold Council (WGC), по сравнению с I полугодием 2018 года спрос на золото увеличился на 8%, до 2,182 тыс. тонн, включая 1,123 тыс. тонн во II квартале.

Центральные банки за полугодие закупили свыше 374 тонн золота, что стало самым большим чистым увеличением (покупки минус продажи) мировых запасов золота в первом полугодии за всю 19-летнюю историю наблюдений WGC. Больше всего золота, 100 тонн в течение II квартала, купила Польша (это вообще самая большая квартальная закупка со стороны одного центробанка, с тех пор как Индия выкупила 200 тонн золота у МВФ в ноябре 2009 года). Россия сдвинулась на второе место, по итогам полугодия закупки составили 94 тонны. Также золото в I полугодии закупали Китай (74 тонны), Турция (61 тонна), Казахстан (25 тонн), Индия (около 18 тонн), Эквадор (почти 11 тонн), Колумбия (6 тонн) и Киргизия (2 тонны).

Активы ETF с начала года выросли на 107,5 тонн, достигнув шестилетнего максимума в 2,548 тыс. тонн. Главными факторами, стимулирующими приток в сектор, стали продолжающаяся геополитическая нестабильность, мягкие комментарии центральных банков в отношении монетарной политики и рост цен на золото в июне.

В скромное увеличение общемирового объема продаж ювелирных изделий (+1% за первое полугодие) свой вклад внесла Индия. Активное восстановление на ювелирном рынке Индии подтолкнуло рост спроса в этой стране во II квартале на 12%, до 169 тонн. Росту спроса способствовали оживленный свадебный сезон и хорошие продажи во время праздников, однако из-за июньского роста цен этот рост практически замер.

Инвестиции в слитки и монеты упали до 477 тонн - полугодового минимума за 10 лет. Основную роль в снижении мирового спроса сыграл Китай, где спрос во II квартале упал на 29%.

Предложение золота во II квартале увеличилось на 6% и составило почти 1,187 тыс. тонн. Рост был обусловлен рекордной добычей в объеме 883 тонны и 9%-м ростом вторичной переработки, чему способствовало резкое повышение цен. В целом за полугодие предложение составило почти 2,324 тонны, что стало самым высоким показателем с 2016 года.

"Мы считаем, что факторы, лежащие в основе притока в ETF и покупок со стороны центральных банков, включая смягчение денежно-кредитной политики и геополитическую неопределенность, сохранятся и во втором полугодии. Однако потребительский спрос может несколько ослабнуть по мере адаптации к более высокому уровню цен", - считает руководитель отдела рыночной аналитики WGC Элистер Хьюит (его слова приводятся в сообщении совета).