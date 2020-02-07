Международные резервы РФ вернулись на докризисный уровень сентября 2008 года

Новый подъем к уровню сентября 2008 года занял более четырех с половиной лет

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в январе 2020 года увеличился на $7,947 млрд, или на 1,4%, до $562,306 млрд с $554,359 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Текущий уровень резервов превысил их объем перед началом острой фазы мирового финансового кризиса, отправной точкой которой считается банкротство американского банка Lehman Brothers в середине сентября 2008 года (в том году по состоянию на 12 сентября золотовалютные резервы РФ составляли $560,8 млрд).

За полгода после начала финансового кризиса резервы уменьшились на треть и к 13 марта 2009 года достигли локального минимума $376,1 млрд, после чего началось их медленное восстановление. Только спустя два с половиной года они вернулись на уровень осени 2008 года, 18 августа 2011 года они достигли нового локального максимума в $544 млрд.

Следующий локальный минимум резервов был ниже, чем в 2009 году, после падения нефтяных цен зимой 2014-2015 годов они к 17 апрелю 2015 года составили $350,5 млрд. Их новый подъем к уровню сентября 2008 года занял более четырех с половиной лет.

Основными факторами наращивания резервов является покупка иностранной валюты в рамках бюджетного правила и стабильный уровень нефтяных цен, поддерживаемый соглашениями о сокращении нефтедобычи в формате ОПЕК+. В 2015-2017 годах за более чем два с половиной года они увеличились на $81,6 млрд, в 2018-2019 годах после начала действия новых параметров бюджетного правила они выросли на $121,6 млрд.

В январе 2020 года увеличение объема резервов было обусловлено в основном ростом рыночной цены золота в их составе (на $5,037 млрд).

Стоимость монетарного золота в резервах в январе увеличилась на $5,442 млрд, или на 4,9%, до $115,818 млрд, его доля в резервах поднялась до 20,6% с $19,9%.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.