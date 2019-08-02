Операторов собрались "деликатно" подтолкнуть к отмене роуминга между Белоруссией и РФ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Антимонопольные органы Белоруссии и России не исключают воздействия на операторов мобильной связи по снижению цен для отмены роуминга между двумя странами.

"Мы рассчитываем, что операторы будут двигаться в этом направлении, и произойдет одномоментное снижение и оптовых цен во взаиморасчетах, а также произойдет снижение цен в рознице до уровня, сопоставимого с уровнем цен, которые применяются на территории наших государств", - заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин.

"Если этого не происходит, то, соответственно, антимонопольные органы имеют компетенцию, способы и правовые основания для того, чтобы помочь, содействовать деликатно операторам связи принять соответствующее решение", - продолжил он.

По словам Голомолзина, такая работа может быть проведена в течение ближайшего полугода.

"Мы не можем не договориться по тем вопросам, которые являются ключевыми. У нас есть обязательства и необходимость подготовить решения, которые дадут возможность нашим гражданам, перемещаясь по территории наших стран, получать услуги связи в роуминге, как дома, не получать шоковые счета. А это означает, что и бизнес чувствует себя спокойно", - подчеркнул замглавы ФАС.

Он отметил, что у Белоруссии и России "есть хорошая база для того, чтобы стороны договорились". "Понятно, что роуминг - это понятие техническое. Мы его отменить не можем, потому что это использование сети другого оператора, но мы можем сделать так, чтобы потребители не чувствовали экономически наличие этого роуминга", - сказал Голомолзин.

Минск и Москва не исключают, что ценовой роуминг между странами может быть отменен уже в текущем году.