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Руководитель банка HSBC ушел в отставку

Банк объяснил смену руководства "все более сложной и проблемной глобальной обстановкой"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор банковской группы HSBC Джон Флинт ушел в отставку и покинул совет директоров компании, сообщила пресс-служба организации. Пост гендиректора он занимал с октября 2017 года и всего проработал в HSBC почти тридцать лет.

Банк объяснил необходимость замены руководства "все более сложной и проблемной глобальной обстановкой", в которой приходится работать. Флинт, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил хорошие промежуточные финансовые показатели банка и назвал эту ситуацию подходящей для перемен.

Ранее банк сообщил о росте доналоговой прибыли в I полугодии на 15,8%, до $12,4 млрд (10,2 млрд фунтов).

HSBC временно возглавит Ноэль Куинн, который с 2015 года руководит подразделением Global Commercial Banking и всего работает в компании 32 года.

HSBC

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