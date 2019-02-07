Гендиректор турецкого подразделения HSBC предстанет перед судом за оскорбление Эрдогана

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор турецкого подразделения HSBC Holdings Plc Селим Керванджи предстанет перед стамбульским судом в апреле по обвинениям в оскорблении президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Обвинения связаны с протестами в Стамбуле в конце мая 2013 года, которые начались на площади Таксим из-за вырубки деревьев в парке, а затем распространились по всей стране.

Глава турецкого филиала HSBC тогда сделал ретвит поста с нарезкой кадров из фильма "Бункер" о последних днях Адольфа Гитлера. Прокуратура усмотрела в этом попытку оскорбить президента Турции сравнением с Гитлером.

Из документов следует, что стамбульский суд 24 января принял дело к рассмотрению по заявке прокурора Тунджая Карджиоглу. Первое слушание пройдет 11 апреля.

HSBC в Турции занимает 15-е место из 47 банков по объему активов. У него 82 отделения в стране и более 2,2 тыс. сотрудников. В 2015 году британский банк собирался продать убыточное турецкое подразделение, но впоследствии отказался от этого плана, провел реорганизацию и переключился на обслуживание крупных турецких и иностранных компаний, а также госсектора.

По данным правозащитников Human Rights Watch, в 2017 году прокуратура Турции возбудила более 6 тыс. дел в связи с оскорблениями президента, в почти трети случаев суды вынесли обвинительный приговор. В 2014 году, когда Эрдогана избрали президентом, подобных дел было всего 132, обвинительных приговоров - 40.