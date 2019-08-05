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"Аэрофлот" покинул замгендиректора по работе с клиентами

Это член команды Виталия Савельева Вадим Зингман

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Заместитель гендиректора "Аэрофлота" по работе с клиентами Вадим Зингман уволился после более чем десяти лет работы в авиакомпании. Он ушел 2 августа и сменит сферу деятельности, рассказал "Интерфаксу" источник в группе "Аэрофлот".

Чем Зингман решил заниматься, он не уточнил.

Зингман пришел в "Аэрофлот" в 2009 году, сразу вошел в управленческую команду компании, уход топ-менеджера после стольких лет работы - нормальное явление, сказал собеседник агентства. Он напомнил, что из компании ушли замгендиректора по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари, замгендиректора по коммерции и финансам Шамиль Курмашов и гендиректор авиакомпании "Россия" Дмитрий Сапрыкин, и добавил, что все эти перестановки не отразились на развитии авиаперевозчика.

Зингман был одним из членов команды Виталия Савельева, которая перешла с ним в "Аэрофлот" из АФК "Системы". В "Системе" Савельев был вице-президентом, а Зингман руководил департаментом по связям с государственными органами. До этого они вместе работали в Министерстве экономического развития и торговли, до прихода на госслужбу Зингман работал в банковской сфере.

Аэрофлот Виталий Савельев Вадим Зингман

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