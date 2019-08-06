Провайдер систем продажи авиабилетов Sabre выбрал партнера для локализации серверов в РФ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американский провайдер систем бронирования и продаж авиабилетов Sabre, с которым среди прочих работает "Аэрофлот", выбрал российского партнера для локализации своих серверов в РФ - им стало частное АО "Интегро текнолоджиз", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс" и подтверждает источник "Интерфакса" в авиаотрасли.

В "СПАРКе" указано, что в начале июля "Интегро текнолоджиз" учредило ООО "Сейбр интергрупп", в котором 90% у самой компании, 10% - у гражданина РФ Сергея Прорубщикова. Последний является гендиректором созданной "дочки". Уставный капитал "Сейбр интергрупп" - 10 тысяч рублей, основной вид деятельности - использование вычислительной техники и IT. Компания зарегистрирована в Москве.

"Интегро текнолоджиз", по данным "СПАРКа", на паритетных началах принадлежит гражданам РФ Борису Оникулу и Льву Разумовскому. Компания создана в 2005 году, основной вид деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения. На свое официальном сайте "Интегро текнолоджиз" называет себя "динамично развивающимся системным интегратором, предоставляющим услуги в области разработки, комплексного внедрения и поддержки специализированных IT-решений, а также локализации программного обеспечения".

Вместе с тем на сайте "Интегро текнолоджиз" сообщается о "центре экспертизы Sabre": связь российской и американской компании не уточняется, но в описании центра говорится, что он "оказывает услуги поддержки, бизнес-консалтинга и технической аналитики по программным продуктам производственных платформ Sabre AirCentre и AirVision". Здесь же приводятся ключевые продукты Sabre: Schedule manager (управление сезонным расписанием полетов), Recovery manager ops (оптимизация и поддержка принятия решений при управлении производством полетов) и другие.

С "Интегро текнолоджиз" "Интерфаксу" связаться не удалось, в пресс-службе Sabre лишь сообщили, что компания "внимательно следит за изменениями на региональных рынках на предмет соответствия юридическим, нормативным и договорным обязательствам". "В соответствии с политикой конфиденциальности мы не можем разглашать информацию о переговорах с заказчиками", - сообщили в Sabre на просьбу прокомментировать, имеет ли к компании отношение ООО "Сейбр интергрупп". Источник "Интерфакса" в авиаотрасли подтвердил, что российским партнером Sabre для выполнения постановления правительства РФ о локализации систем бронирования будет "Интегро текнолоджиз".

Как сообщалось, в конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому все серверы систем бронирования билетов, используемые российскими авиакомпаниями для внутренних перевозок, должны находиться в России. Новое правило вступит в силу 31 октября 2021 года: с этого времени вся информация о пассажирах, внутренних рейсах, тарифах, сборах авиаперевозчиков, регистрации пассажиров и багажа должна будет храниться только на российских серверах. Подготовить изменения в законодательство таким образом несколько лет назад поручал президент Владимир Путин. Подразумевалось, что это обеспечит конфиденциальность данных, окажет противодействие актам незаконного вмешательства в области транспортной безопасности.

Ответственным за подготовку постановления был Минтранс. Ранее в ведомстве заявляли, что локализация будет происходить в три этапа. На перовом этапе - в 2019 году - иностранные провайдеры должны создать совместные предприятия с преимущественным правом владения российскими резидентами. В 2019-2020 гг. нужно обеспечить размещение на территории РФ серверов и систем передачи данных. До конца 2021 года должна быть выполнена "миграция персональных баз данных и всех технологий на территорию России".

В настоящее время большинство авиакомпаний РФ пользуются услугами иностранных провайдеров систем бронирования: "Аэрофлот" работает с Sabre, S7 и "Уральские авиалинии" - с испанской Amadeus, "Победа" - с американской Navitair. Исключение - "ЮТэйр", работающая с российской "Сирена-трэвел", и авиакомпания "Азимут", провайдером которой является Национальная система бронирования. Она разработана "Ростехом" совместно со структурами владельцев аэропорта "Внуково".