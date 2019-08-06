Жители Киргизии ультимативно потребовали отобрать у Zhong Ji Mining право на добычу золота

Они дали властям месяц на выполнение всех требований

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Жители Нарынской области Киргизии дали властям месяц на то, чтобы прекратить работу китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении Солтон-Сары и отозвать у нее лицензию. Об их заявлении "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе правительства Киргизии.

Люди потребовали объявить мораторий на добычу золота, отозвать лицензии у китайской компании на геологоразведку и добычу золота и наказать чиновников, которые эти лицензии выдали. Также они потребовали, чтобы власти выяснили и назвали причины массовой гибели мелкого рогатого скота в регионе.

6 августа в Солтон-Сары направились дополнительные силы спецназа и полиции, чтобы урегулировать ситуацию, сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах республики.

Днем 5 августа на золотой рудник пришли около 300 местных жителей и потребовали, чтобы Zhong Ji Mining прекратила там работу. Началась потасовка, люди бросали друг в друга камни. В конфликт вмешались сотрудники правоохранительных органов. В больницу попали двадцать рабочих китайской компании, которые получили травмы головы.

До этого местные жители обвиняли китайскую компанию в массовом падеже их скота. Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности обнаружила в тушах умерших животных следы мышьяка и нитратов. Хотя в образцах почвы и воды с Солтон-Сары ничего вредного не нашли, Zhong Ji Mining обязали выплатить компенсацию за гибель скота. Также компанию заставили сократить взрывные работы на руднике до двух-трех заходов в неделю и информировать местных жителей всякий раз заранее.

Несмотря на это, люди продолжили жаловаться. Также они высказывали мнение, что месторождение должны разрабатывать киргизские компании.

По информации Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии, ООО "Китайско-киргизская компания Zhong Ji Mining Company" владеет двумя лицензиями.

Первая лицензия выдана в сентябре 2009 года на право проведения геологоразведочных работ на Бучукской площади месторождения Солтон-Сары. Она действует до 31 декабря 2019 года. Размер лицензионной площади составляет 1,5 тыс. гектаров. Запасы руды на Бучукской площади месторождения равны 3 млн 571,9 тыс. тонн.

Вторая лицензия выдана в феврале 2013 года сроком на десять лет на право разработки Бучукской площади.

Учредителем Zhong Ji Mining Company является China Gold Hong Kong Buchuk Mining Company Limited.