Власти Киргизии приостановили работу китайской Zhong Ji Mining в стране

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии приостановило деятельность китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении Солтон-Сары после инцидента между местными жителями и иностранными рабочими, в результате которого пострадали около 50 человек.

Решение принято на основании заключения Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Киргизии, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства. Там отметили, что расследованием инцидента на золоторудном месторождении Солтон-Сары займется специальная межведомственная комиссия.

Первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов после инцидента на месторождении посетил Нарынскую область, где встретился с местными жителями. Как сообщили в пресс-службе, Боронов "выслушал доводы обеих сторон конфликта и определил пути разрешения сложившейся ситуации".

"Выдвинутые требования местных жителей будут выполнены в рамках закона. Относительно инцидента, произошедшего на месторождении с участием местного населения и представителями китайской компании, будет проведено тщательное расследование", - приводит слова Боронова пресс-служба киргизского правительства.

"Свою работу будет вести специальная межведомственная комиссия. На основе результатов их работы будут приняты соответствующие решения", - отметил первый вице-премьер Киргизии.

Против золотодобытчиков с камнями

5 августа на месторождении собрались жители нескольких сел Нарынского района и потребовали приостановить работы. Число собравшихся составляло около 300 человек. Позже между местными жителями и работниками китайского предприятия произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями.

В результате инцидента пострадали 19 сотрудников китайской компании и один местный житель. Еще 28 работников китайской компании обратились за помощью в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. На следующий день все госпитализированные работники компании были выписаны из больницы.

Требования к властям

В минувший вторник жители Нарынской области Киргизии, где расположено месторождение, потребовали прекратить работу компании Zhong Ji Mining с китайским капиталом, ведущей разведку на золоторудном месторождении Солтон-Сары.

Они потребовали от властей Киргизии моратория на добычу золота, отзыва лицензии на геологоразведку и добычу золота, а также жестких мер в отношении чиновников, которые выдавали лицензии. Протестующие также призвали определить причины массовой гибели мелкого рогатого скота. Для выполнения указанных требований они дали властям месячный срок.

Ранее местные жители жаловались на то, что в результате деятельности Zhong Ji Mining произошел массовый падеж скота. По данным Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, в тушах умерших животных были обнаружены следы мышьяка и нитратов. Проверка не выявила никаких вредных веществ в образцах воды и почвы с Солтон-Сары. Вместе с тем, Zhong Ji Mining обязали выплатить компенсацию за гибель скота. Кроме того, решено изменить и периодичность взрывных работ. Согласно договоренностям, взрывные работы будут проводиться не более двух-трех раз в неделю. Кроме того, компания обязалась заранее информировать местных жителей о предстоящих взрывных работах.

Несмотря на эти меры, жители продолжали жаловаться на вредное воздействие работ на месторождении на здоровье.