В Киргизии местные жители подрались с китайскими работниками золоторудной компании

Госпитализированы 20 человек с травмами головы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Киргизии на золотом руднике Солтон-Сары произошла драка жителей местных сел с рабочими китайской золоторудной компании Zhong Ji Mining. В ночь на 6 августа, примерно в 4:30 (01:30 по Москве) в Нарынскую областную объединенную больницу поступили 20 рабочих, сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии.

У пострадавших врачи нашли закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.В понедельник днем на месторождение пришли около 300 жителей Нарынского района и потребовали, чтобы Zhong Ji Mining ушла с рудника. Начался конфликт. Местные жители и китайские рабочие начали бросать друг в друга камни.Потребовалось вмешательство милиции и местных чиновников. Во вторник утром на место выехал первый вице-премьер Кубатбек Боронов, сообщает информагентство "24.kg".

Золоторудное месторождение Солтон-Сары расположено в 355 км от Бишкека на высоте 3,5 тысячи метров. Zhong Ji Mining проводила на одном из участков разведку с 2009 года, а в 2013 году получила лицензию на его разработку до апреля 2033 года. Местные жители не раз выступали против ее присутствия в регионе и настаивали, что месторождение должна разрабатывать киргизская компания.