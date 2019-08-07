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Орешкин назвал курс рубля в начале лета, снизившийся в августе, "излишне крепким"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Курс рубля в начале лета можно было рассматривать излишне крепкий, текущее значение на уровне 65-66 рублей за доллар соответствует фундаментальному значению в текущих макроусловиях и прогнозу Минэкономразвития, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин, комментируя вопрос, как усиление торгового противостояния между США и Китаем отразится на российской валюте.

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"Если вы посмотрите наш прогноз, который был изначально, он предполагал, что во втором полугодии курс будет в диапазоне 65-66 рублей за доллар, на который мы сейчас де-факто вышли", - сказал министр.

"Скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета. Сейчас, скорее, он ближе к нашим оценкам, фундаментальным значениям", - добавил Орешкин.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, курс доллара (среднегодовой) в 2019 году ожидается на уровне 65,1 руб., в 2020 году - на уровне 64,9 руб., в 2021 году - 65,4 руб., в 2022 году - 66,2 руб., в 2023 году - 67 руб., в 2024 году - 68,6 руб.

Максим Орешкин Минэкономразвития РФ

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