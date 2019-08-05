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Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 13 июня

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, евро уверенно растет на "Московской бирже" в понедельник вечером, курс евро в моменте поднимался выше 73 руб./EUR1 впервые с 13 июня.

Курс доллара в 19:31 по Москве составил 65,18 руб./$1, снизившись на 9 копеек к уровню закрытия предыдущего торгового дня. Евро при этом стоил 72,98 руб./EUR1, подорожав на 50,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,66 копейки - до 68,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и снижается к евро вслед за котировками валют на глобальном рынке. Негативное влияние на американскую валюту оказали сигналы, что власти Китая могут начать использовать курс национальной валюты в торговой войне с США.

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