Рубль развернулся вниз к доллару и евро на фоне обвалившейся нефти

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к росту на Московской бирже в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне обвалившейся в пределах 5% нефти из-за опасений за состояние мировой экономики.

Курс доллара США составил 65,6 руб. в 19:00, что на 32,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в моменте доллар поднимался к отметке 65,7 руб. впервые с 3 мая). При этом евро стоил 73,71 руб., подорожав на 60,25 копейки (ранее евро достигал отметки 73,8025 руб. впервые с 1 апреля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44,99 копейки - до 69,25 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне нефти, обвалившейся 5% на данных о росте запасов в США и опасениях за состояние мировой экономики. Большинство мировых рынков, включая валютные площадки emerging markets, также возобновили снижение на опасениях замедления роста глобального ВВП, еще одним сигналом чего стали решения сразу трех центробанков мира снизить базовые процентные ставки.

В частности, ЦБ Новой Зеландии уменьшил ставку до исторического минимума в 1% годовых с 1,5%, хотя большинство экспертов прогнозировали сокращение всего на 0,25 процентного пункта. Резервный банк Индии ожидаемо снизил ставку с 5,75% до 5,4%, минимальных с 2010 года. Тем временем решение Банка Таиланда уменьшить базовую ставку до 1,5% годовых с 1,75% стало неожиданностью для аналитиков. Пять членов комитета по ДКП проголосовали за такое решение, в пользу сохранения выступили двое.

Федеральная резервная система (ФРС), между тем, пока не дала четкого сигнала о своей готовности начать постепенное снижение ставки, чем вызвала недовольство президента США Дональда Трампа.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 августа на 10,98 копейки, до 65,0932 руб., и уменьшил курс евро на 18,16 копейки, до 72,8914 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в среду на 4,33 копейки по отношению ко вторнику и составил 65,1934 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 11,79 копейки и составил 65,2943 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 116,456 млн, из которых $922,114 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 194,342 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 20,31 копейки по отношению ко вторнику, до 72,7823 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 19,72 копейки и составил 73,1232 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR784,848 млн, из которых EUR195,288 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR589,56 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,47% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,5% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 3 б.п. - до 7,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 7,68% годовых.