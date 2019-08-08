Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря нефти и внешним рынкам

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря росту нефти после падения до минимальных отметок с начала января накануне и улучшению ситуации на внешних рынках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,13-65,2 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,13 руб. (-20,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,95 руб. (-22,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 21,38 копейки к уровню закрытия среды, до 68,65 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,68 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,11 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне восстанавливающейся нефти и улучшения ситуации на внешних площадках. Беспокойство рынков уменьшилось благодаря действиям ЦБ Китая, указавших, что Пекин все же не намерен снижать курс нацвалюты, чтобы компенсировать негативные эффекты от американских пошлин, пишет Bloomberg. Улучшению настроений также способствовали данные, согласно которым объем китайского экспорта в июле 2019 года вырос, несмотря на ожидаемое снижение, а сокращение импорта оказалось менее резким, чем ожидали эксперты.

Справочный курс юаня в четверг был установлен на уровне 7,0039 за $1, что является минимумом с 2008 года. Однако это лишь немногим выше, чем ожидали опрошенные Bloomberg аналитики и трейдеры - 7,0156 за $1.

Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,3% - до $221,53 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт сократился на 5,6%, до $176,48 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение экспорта на 1% и падение импорта на 9%.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в четверг после падения до минимальных отметок с начала января накануне. Обвал цен на нефть, с начала августа достигающий 10%, вызван общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между США и Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 2,72% - до $57,76 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 3,11% - до $52,68 за баррель. По итогам среды нефть Brent упала на 4,6%, до $56,23 за баррель, WTI подешевела на 4,74%, до $51,09 за баррель.