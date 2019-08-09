Отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза до $28 млрд

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 1,6 раза, до $28 млрд по сравнению с $17,4 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что такая динамика оттока сложилась преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в I полугодии 2019 года составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти $65 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $50 млрд.