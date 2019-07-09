Поиск

Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами. "Операции прочих секторов оказали нейтральное влияние на динамику показателя. Международные резервы в результате операций выросли на $35,2 млрд главным образом за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг", - пояснил Банк России.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-мае 2019 года составил $35,2 млрд. Следовательно, в июне приток мог составить $7,9 млрд.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти $65 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $50 млрд.

Россия

Новости по теме

Новости

"Транснефть" назвала беспрецедентным скопившийся объем безадресной нефти "Роснефти"

"Роснефть" снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами "Транснефти"

"Роснефть" снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами "Транснефти"

Основатель микрофинансовой организации "Домашние деньги" признан банкротом

Forbes опубликовал список богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes опубликовал список богатейших госслужащих и депутатов России

В Минсельхозе обеспокоились массовой гибелью пчел

До конца года пройдут испытания сверхзвукового делового самолета "Туполева"

Instagram начал спрашивать пользователей о намерении обидеть другого

Правительство предложило значительно повысить акциз на вино

Правительство предложило значительно повысить акциз на вино

Что случилось этой ночью: вторник, 9 июля

Правообладатели настояли на удалении пиратских сайтов из поисковой выдачи

Правообладатели настояли на удалении пиратских сайтов из поисковой выдачи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');