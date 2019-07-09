Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами. "Операции прочих секторов оказали нейтральное влияние на динамику показателя. Международные резервы в результате операций выросли на $35,2 млрд главным образом за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг", - пояснил Банк России.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-мае 2019 года составил $35,2 млрд. Следовательно, в июне приток мог составить $7,9 млрд.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти $65 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $50 млрд.