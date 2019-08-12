Футболист Евгений Алдонин решил отсудить у МВД 47,3 млн рублей

Он считает, что не смог вернуть деньги из банка "Замоскорецкий" из-за ошибок следствия

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Бывший игрок сборной по футболу Евгений Алдонин подал в Замоскворецкий суд иск к МВД на 47,3 млн рублей, пишет "Коммерсантъ". Об иске рассказал адвокат заявителя. Спортсмен считает, что из-за ошибок и проволочек следствия он не смог вернуть деньги, пропавшие в банке "Замоскворецкий", который лишился лицензии летом 2014 года.

За год до отзыва лицензии, летом 2013 года Алдонин заключил с банком договор вклада "До востребования" и открыл счет. Туда он перевел 48 млн рублей, или $1,5 млн по тогдашнему курсу, траншами в 30 млн и 18 млн рублей.

Позднее спортсмен получил у конкурсного управляющего банка выписки о сделках, где вместо платежа в 18 млн рублей на его счет поступило 1800 рублей. Из 30 млн рублей Алдонину якобы вернули 9 млн рублей, а остальное ушло на счет некоего Романа Щербакова по договору о процентном займе, затем ушло в банк "Возрождение", где сумму обналичили. Документов о закрытии вкладов, ордеров о получении Алдониным денег и разрешения на их перечисление в банке не было.

Алдонин подал в УВД Центрального округа Москвы заявление о краже, по факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Спортсмена признали потерпевшим по этому делу.

В иске футболиста говорится, что за пять лет расследования в МВД потеряли важные улики по делу и позволили фигурантам вывести похищенные активы. Следствие не арестовало недвижимость подозреваемых по делу, не провело выемку документов с поддельными подписями футболиста, не допросило работников банка о происхождении этих документов, не провело их графологическую экспертизу, перечислил он. В результате бывшему предправления банка Илье Бударину вменили небольшой эпизод хищения и он получил минимальное наказание, отметил Алдонин.