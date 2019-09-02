МВД РФ проверит действия следователей по делу о хищении в банке "Замоскворецкий"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил провести служебную проверку в отношении следователей полиции, которых обвиняют в бездействии при расследовании дела о хищении денег вкладчиков банка "Замоскворецкий". Об этом "Интерфаксу" заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По словам Волк, Колокольцев дал такое поручение своему заместителю - начальнику Следственного департамента МВД России генерал-лейтенанту юстиции Александру Романову. В ходе проверки, будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы, в том числе публикации в СМИ, добавила представитель министерства. "В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - заявила Волк.

Ранее в понедельник, 2 сентября, газета "Коммерсант" написала, что главный тренер футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в суд иск о взыскании с МВД 28,7 млн руб. компенсации за бездействие следователей, расследующих хищение средств вкладчиков в банке "Замоскворецкий".

"Вместе с господином Хохловым, потерявшим в банке $905 тыс., компенсации от МВД будут добиваться еще один тренер "Динамо" Юрий Никифоров, а также бывшие игроки сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма их требований составила 124,1 млн руб",- отмечается в публикации.

Истцы, которые пострадали от действий злоумышленников, похитивших их средства в банке "Замоскворецкий", обратились с заявлениями в полицию еще в 2014 году. В коллективном иске спортсменов отмечается, что за пять лет расследования следователи фактически саботировали работу по делу.