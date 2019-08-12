ЦБ объяснил рост инфляции в июле подорожанием овощей и фруктов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Темп прироста потребительских цен с исключением сезонности в июле возрос на 0,1 процентный пункт (п.п.) - до 0,2%. В комментарии ЦБ РФ по инфляции это объясняется влиянием удорожания плодоовощной продукции после значительного снижения цен на нее в июне.

"Месячные темпы роста потребительских цен с поправкой на сезонность возросли после замедления в июне. Колебания месячной инфляции связаны в основном с волатильностью цен на плодоовощную продукцию", - отмечает Банк России.

Цены на продовольствие с поправкой на сезонность в июле выросли, по оценке ЦБ, на 0,3% после снижения в июне. "Колебания продовольственной инфляции обусловлены в основном волатильностью цен на плодоовощную продукцию. В июле на фоне прохладной погоды во многих российских регионах она подорожала на 0,8% (c поправкой на сезонность) после резкого снижения цен в июне в связи с ранним поступлением урожая овощей", - говорится в комментарии.

Так, в июле заметно подорожали помидоры и огурцы, цены на которые отличаются широким размахом колебаний. Овощи "борщевого набора", по оценке Банка России, подешевели (с учетом сезонного фактора). Продовольственная инфляция без учета плодоовощной продукции в июле составила 0,3% (как в период с февраля по июнь текущего года за исключением мая).

Темпы удорожания непродовольственных товаров в июле с поправкой на сезонность не изменились. Цены на услуги в среднем остались примерно на уровне июня при снижении тарифов на ЖКУ и сохранении темпов роста цен на другие группы услуг на уровне предыдущего месяца. Рост цен на товары и услуги без учета основных волатильных и регулируемых компонент (плодоовощной продукции, нефтепродуктов и ЖКУ) оценивается в 0,3% (как в феврале-июне за исключением мая).

Инфляция в годовом выражении в июле продолжила замедляться и составила 4,6% после 4,7% в июне. "Наибольший вклад в замедление внесло ожидаемое снижение годовых темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги из-за меньшей, чем годом ранее, индексации, первый этап которой пришелся на январь. Как результат, заметно снизились годовые темпы роста цен на услуги", - подчеркивает ЦБ.

Годовая инфляция, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики вернется к 4% в начале 2020 года.