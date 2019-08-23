Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Такое заявление министр сделал, отвечая на вопрос журналиста, есть ли уже точные цифры по новому прогнозу инфляции на 2019 год (ожидается, что министерство подготовит уточненный макропрогноз на следующей неделе). По словам Орешкина, "сейчас мы рассматриваем окончательно цифры".

Как сообщалось, исходя из данных Росстата, годовая инфляция на 19 августа замедлилась до 4,4% с 4,6% на конец июля (при этом с 1 по 19 августа была зафиксирована сезонная дефляция в 0,2%).

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год равняется 4,3%, но Орешкин уже анонсировал его пересмотр до уровня ниже 4%.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год равняется 4,2-4,7%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции на 2019 год равняется 4,1%.