Грузия потеряла в июле более $44 млн из-за падения российского турпотока

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Финансовые потери Грузии в июле от сокращения потока российских туристов в страну составили $44 млн. О таком снижении доходов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года заявила руководитель Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили.

По ее словам, это значит, что такие суммы "недополучили как минимум малые и средние гостиницы, кафе-рестораны, туроператоры, поставщики туристических сервисов".

В целом вклад сектора туризма в экономику в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на $58 млн, отметила Квривишвили. При этом она допустила, что реальные потери могут быть намного больше, поскольку прогноз роста туристического сектора был двузначным.

"Эта тенденция также хорошо видна при рассмотрении показателей за шесть месяцев 2019 года. На конец июня страна получила от туризма более чем на 95 миллионов долларов или на 7 процентов больше дохода, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Квривишвили.

31 июля Национальный банк Грузии решил задействовать валютные интервенции, чтобы сдержать обесценивание лари и избежать риска ускорения инфляции из-за "туристического эмбарго". Регулятор заявил, что на фоне шоков вокруг туризма и негативных ожиданий обменный курс достиг отметки, которая может поставить под угрозу стабильность цен.

Российско-грузинские отношения обострились после 20 июня. Тогда в Тбилиси произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

Georgian Airways по данным на конец июля потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией.