"Матч ТВ" опроверг условие "Порту" о предоплате за трансляцию матча с "Краснодаром"

Представители канала говорят, что договорились об оплате до 1 сентября, но "Порту" внезапно изменил требования

Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В договоре "Матч ТВ" с клубом "Порту" о трансляции его встречи с "Краснодаром" не было условий о дедлайне по оплате за полтора часа до начала матча, контракт предусматривал оплату до 1 сентября 2019 года, заявил через пресс-службу телеканала его креативный директор Гавриил Гордеев.

К заявлению приложены скриншоты договора и переписки с "Порту".

В связи с большим количеством информации, слухов и домыслов относительно сорванной трансляции игры между "Порту" и "Краснодаром" креативный директор Матч ТВ Гавриил Гордеев выступил с официальным заявлением:https://t.co/QFEhXA2CkE pic.twitter.com/e1Z6KtTdN7 — Матч ТВ (@MatchTV) August 14, 2019

"Матч ТВ" анонсировал показ матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА на вечер 13 августа, но игру не показал. Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес заявил, что российский канал не выполнил условие по оплате права на трансляцию за полтора часа до начала игры и что об этом представители клуба упоминали на протяжении всех переговоров.

По словам Гордеева, "Порту" сначала попросил за трансляцию игры 200 тысяч евро, что "превышает рыночные цены в десятки раз". После долгих споров канал согласился заплатить за права 50 тысяч евро, хотя и эту сумму считал завышенной. Эту цену прописали в договоре. Также там прописали условие по оплате до 1 сентября в связи с тем, что по российским законам для совершения валютного платежа нужно подготовить определенные документы, объяснил менеджер.

Несмотря на это, перед началом матча руководство "Порту" потребовало предоплаты. Клуб предоставил каналу доступ к телесигналу со стадиона "Драгау". Однако в 20:20 по Москве канал получил письмо "Порту", в котором представители клуба, ссылаясь на решение его президента, отменили договоренности по срокам оплаты и потребовали деньги вперед, рассказал Гордеев. Одновременно доступ к сигналу был заблокирован, добавил он. Провести платеж канал не мог, поскольку все банки уже закрылись.

"Для решения вопроса мы предлагали ФК "Порту" различные варианты, вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли сами списать нужную сумму, но они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч", - заявил Гордее.

Ранее Мораес говорил, что "Порту" установил цену за право на трансляцию матча в 50 тысяч евро, а российский канал просил уступить за 15 тысяч евро и несмотря на отказы продолжал анонсировать трансляцию. По его словам, 12 августа "Матч ТВ" согласился на 50 тысяч евро, а условие о предоплате оговаривалось с начала переговоров. Утверждения о том, что клуб поменял условия договоренности, он назвал не соответствующими действительности.

"В день матча российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За полтора часа до игры мы обрезали сигнал", - сказал Мораес.

Вместо встречи "Порту"-"Краснодар" "Матч ТВ" показал игру "Аякс"-"ПАОК".