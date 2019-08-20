Минэкономразвития не поддержало законопроект о переводе судебных споров в Россию

Ведомство подготовило проект отрицательного отзыва правительства на эту инициативу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовило проект отрицательного отзыва правительства на законопроект о праве российских компаний, попавших под санкции, переносить судебные разбирательства с иностранными контрагентами в Россию. "Интерфакс" ознакомился с копией документа. Ранее эту инициативу отказались поддержать Банк России и Минюст.

Споры в отношениях с иностранным элементом должны рассматриваться по правилам международного права, а произвольное определение подведомственности и подсудности приведет к невозможности справедливых судебных решений, говорится в проекте.

Законопроект о праве граждан и юрлиц, попавших под санкции, переносить судебные споры с иностранными контрагентами в российские суды, внесли в Госдуму 16 июля депутаты от "Единой России" Виктор Пинский, Дмитрий Вяткин, Михаил Старшинов, Рафаэль Марданшин, Павел Федяев, Петр Пимашков, Александр Прокопьев, Магомед Гаджиев, Абдулгамид Эмиргамзаев, депутат от ЛДПР Андрей Луговой, справедливоросс Михаил Емельянов, а также сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В пояснительной записке они указали, что сейчас попавшие под санкции физлица и организации фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или в третейских судах за пределами России.

24 июля поправки прошли первое чтение. Поправки ко второму чтению в этот законопроект принимаются до 22 августа.

В ЦБ указали, что законопроект противоречит Конституции в части исполнения международных договоров. Кроме того, регулятор считает, что принятие закона может негативно повлиять на ситуацию с привлечением иностранного фондирования.

Минюст считает, что проект закона "прямо нарушает принцип суверенитета государств и независимости судебной власти".