ЦБ нашел противоречие Конституции в поправках о переводе судебных споров в Россию

Принятие поправок ухудшит инвестиционный климат в стране, предупредил регулятор

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Законопроект, который наделит попавшие под санкции российские компании правом переводить судебные споры с иностранными контрагентами в Россию, противоречит Конституции, а его принятие может привести к ухудшению инвестиционного климата в России, считают в Центробанке. Это говорится в отрицательном отзыве Банка России на поправки, которые уже прошли в Госдуме первое чтение.

Положения законопроекта противоречат статье 15 Конституции, в соответствии с которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России являются составной частью ее правовой системы, напомнили в ЦБ. "При этом если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора", - говорится в отзыве. К международным договорам России относится, в том числе, договор о взаимном признании и исполнении иностранных арбитражных решений (Конвенция ООН, Нью-Йорк, 10 июня 1958 год), напомнил регулятор.

Вреда много, пользы мало

Принятие этого закона может негативно повлиять на заключение иностранными компаниями инвестиционных контрактов с российскими гражданами и компаниями, в том числе с теми, кто не находится под санкциями, а также может ухудшить ситуацию с привлечением иностранного финансирования на российские проекты, предупредили в ЦБ.

Даже если этот закон будет принят, он не сможет запретить иностранным контрагентам российских компаний, попавших под санкции, обращаться в иностранные суды, а решение иностранного суда будет обязательно к исполнению на основании международных договоров, отмечает регулятор. Если же попавший под санкции гражданин или компания обратится в российский суд с требованиями о прекращении судебного разбирательства в иностранном суде, этот иск не помешает иностранному суду продолжить рассмотрение дела по существу, считают в ЦБ.

Отзыв подписала первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

О законопроекте

Законопроект о праве граждан и юрлиц, попавших под санкции, переносить судебные споры с иностранными контрагентами в российские суды, внесли в Госдуму 16 июля депутаты от "Единой России" Виктор Пинский, Дмитрий Вяткин, Михаил Старшинов, Рафаэль Марданшин, Павел Федяев, Петр Пимашков, Александр Прокопьев, Магомед Гаджиев, Абдулгамид Эмиргамзаев, депутат от ЛДПР Андрей Луговой, справедливоросс Михаил Емельянов, а также сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

24 июля поправки были приняты в первом чтении.

Законопроект устанавливает за российскими физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции, право требовать от контрагента уплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявленных им в судах иностранных государств, международных организаций или в третейских судах за пределами России. Такое право, согласно законопроекту, возникает у подсанкционных российских резидентов, если их контрагенты откажутся внести в договоры или соглашения положение о переносе разбирательства в российскую юрисдикцию. Также таким гражданам и юрлицам законопроект предоставляет право обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства в иностранных судах или организациях. Если решение российского суда на этот счет не будет исполняться, то предусматривается возможность наложения судебного штрафа "в размере заявленных другой стороной спора исковых требований и понесенных ответчиком фактических судебных расходов".

Авторы поправок в пояснительной записке указали, что сейчас попавшие под санкции граждане и организации фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или в третейских судах за пределами России.